«مهما قولنا لن نوفيكم حقكم».. الرئيس السيسي يوجه الشكر لأبطال حرب أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:19 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة 1973، وسط تصفيق حار من حضور فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد «نصر أكتوبر 73.. حكاية شعب»، والتي أذاعتها قناة "إكسترا نيوز".

ورحب الرئيس، بهم، معربا عن سعادته بحضورهم، وقال: "نرحب ونتشرّف بكم، سعداء بوجودكم معنا، متشكرين باسمي وباسم كل مصري على معركة الشرف والكرامة اللي قدمتم فيها النصر لمصر، وربنا يديكم الصحة وربنا يكافئكم، مهما قولنا ومهما عملنا مش هنقدر نوفيكم حقكم ربنا اللي بيكافئ، متشكرين».

الندوة التثقيفية الـ 40 لانتصارات أكتوبر

جدير بالذكر أن فعاليات الندوة التثقيفية رقم 40 بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بعنوان «نصر أكتوبر 73 حكاية شعب»، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحضر الندوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، وكبار رجال القوات المسلحة.