الندوة التثقيفية.. الرئيس السيسي يصافح أبطال حرب أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:19 مساءً - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مصافحة أبطال حرب اكتوبر على مسرح الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.
جدير بالذكر أن فعاليات الندوة التثقيفية رقم 40 بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تعقد بعنوان «نصر أكتوبر 73 حكاية شعب»، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويحضر الندوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، وكبار رجال القوات المسلحة.
اقرأ أيضاً
فعاليات الندوة التثقيفية الـ40.. الرئيس السيسي يشاهد الفيلم الوثائقي «مفتاح النصر»
الرئيس السيسي: مساعي مصر للحفاظ علي الاستقرار في المنطقة تنبع من القدرة والقوة
0 تعليق