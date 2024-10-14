حدث فريد خلال إلقاء السيسي كلمته اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:18 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 03:03 م 10/14/2024 3:03:33 PM

شهدت منصة إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته اليوم تقليدا جديدا وحدثا فريدا، حيث حرص الرئيس السيسي خلال إلقاء كلمته على تواجد 6 أفراد من ضباط القوات المسلحة الشباب حيث وجه الرئيس السيسي النصح لهم قائلا: “مصر أمانة فى رقبتكم... حافظوا عليها”.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن تلاحم الشعب قادر على تجاوز الظروف الصعبة، مؤكدا الحرص على الاستمرار فى التنمية والبناء وتحسين ظروف المعيشة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

كما كرم الرئيس السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيد.

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة.