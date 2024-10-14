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السيسي يشاهد الفيلم التسجيلي "مفتاح النصر" خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة - أخبار كلمتك

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السيسي يشاهد الفيلم التسجيلي "مفتاح النصر" خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة - أخبار كلمتك

السيسي يشاهد الفيلم التسجيلي "مفتاح النصر" خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:18 مساءً -  شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيلًا وثائقيا "مفتاح النصر" خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تبدأ ببث آيات من القرآن أذيعت فجر 6 أكتوبر 1973

 بدأت فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعرض آيات من القرآن الكريم أذاعتها إذاعة القرآن الكريم فجر يوم 6 أكتوبر عام 1973.

 

السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويكرم الرئيس السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

ويحضر فعاليات الندوة التثقيفية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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