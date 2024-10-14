إصابة 3 جنود إسرائيليين بالجنوب اللبناني خلال الـ24 ساعة الماضية - أخبار كلمتك

إصابة 3 جنود إسرائيليين بالجنوب اللبناني خلال الـ24 ساعة الماضية - أخبار كلمتك

الحوثيين يحشدون الطلاب استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

الحوثيين يحشدون الطلاب استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

وصول دفعة اموال ضخمة بهذه العملة المزورة الى اليمن - أخبار كلمتك

وصول دفعة اموال ضخمة بهذه العملة المزورة الى اليمن - أخبار كلمتك

‏«التربية الرياضية» بكفر الشيخ تتسلم شهادة اعتماد من هيئة ضمان ‏جودة التعليم - أخبار كلمتك

‏«التربية الرياضية» بكفر الشيخ تتسلم شهادة اعتماد من هيئة ضمان ‏جودة التعليم - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:22 - محتجز إسرائيلي بغزة ينتقد نتنياهو، عندما تغلقون المعابر فكروا بنا (فيديز) - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:22 - محتجز إسرائيلي بغزة ينتقد نتنياهو، عندما تغلقون المعابر فكروا بنا (فيديز) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيرادات فيلم «وداعا حمدي» تصدم أبطال وصناع العمل في أسبوعه الأول - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيرادات فيلم «وداعا حمدي» تصدم أبطال وصناع العمل في أسبوعه الأول - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 (صور) - أخبار كلمتك

موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل The Last of Us - أخبار كلمتك

موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل The Last of Us - أخبار كلمتك

ماذا تعرف عن مصفاة الذهب وهل تمتلك مصر واحدة منها؟ خبير يجيب - أخبار كلمتك

ماذا تعرف عن مصفاة الذهب وهل تمتلك مصر واحدة منها؟ خبير يجيب - أخبار كلمتك

مؤشرات البورصة تتلون بالأحمر، وقطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد - أخبار كلمتك

مؤشرات البورصة تتلون بالأحمر، وقطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

بعد انتهاء مهلة التصالح، محافظ الجيزة يوجه بتنفيذ قرارات الإزالة على البناء المخالف - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد انتهاء مهلة التصالح، محافظ الجيزة يوجه بتنفيذ قرارات الإزالة على البناء المخالف - أخبار كلمتك

بعد انتهاء مهلة التصالح، محافظ الجيزة يوجه بتنفيذ قرارات الإزالة على البناء المخالف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:18 مساءً -  أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة جهود الوحدات المحلية في إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بإجمالي ٤٠ حالة إزالة خلال أسبوع بمراكز كرداسة وأبو النمرس والصف واطفيح والبدرشين ومنشأة القناطر. 

 

 واطلع محافظ الجيزة على نتائج الحملات التي نفذها مركز ومدينة منشأة القناطر، وأسفرت عن  إزالة ١٥ حالة بناء مخالف شملت حالتين تعدي على الأراضي الزراعية بناحية المنصورية بمساحة 250م،  وحالتين بقرية القطا على مساحات 500م، 350م، بالإضافة إلى إزالة حالتين بناحية بهرمس على مساحة 70م تعدي على الأراضي الزراعية وإزالة ثلاث حالات عبارة عن مبانى بالطوب والأسمنت وشدة خشبية على مساحة ٢٥٠م  خارج الزمام بقرى بنى سلامة وبهرمس إلى جانب إزالة مخالفات تعدي علي الأراضي الزراعية  بقرية الحسانين وأربع حالات بقري نكلا ووردان عبارة عن حوائط بالطوب والأسمنت بمساحة إجمالية 6 قراريط. 

كما تم المرور على ٤٠ حالة بقرية أبو غالب و٣٤ حالة بقرية بني سلامة لتوجيه إنذارات لهم باستكمال السير في إجراءات تقنين الوضع قبل أن يتم إدراج المخالفات ضمن الإزالات خلال الحملات القادمة.  

 وفي مركز ومدينة كرداسة تم إزالة ٨ حالات بناء مخالف شملت إزالة حوائط بالبلوك الأبيض على مساحة 80 مترا، وإزالة أسوار مخالفة تعديات على أرض زراعية بمسطح ٩٠٠م وإزالة سملات وأسوار مخالفة تعديات على أرض زراعية بمسطح  ٦٠ م وإزالة سملات وأعمدة مخالفة علي مساحة ١٠٠ م بقرية كفر حكيم، بالإضافة إلى إزالة أسوار على مساحة ٧٥٠ م خارج الحيز العمرانى بزمام كرداسة خلف مدرسة جنيس وإزالة أسوار وجمالون مخالف وأسوار وتعديات على أراضي زراعية بمسطح ١٥٠ مترا، وإزالة مخزن مخالف لقطع غيار السيارات على طريق صفط كرداسة. 

وفي مركز ومدينة الصف تم إزالة ٥ حالات بناء مخالف وتعدي على أملاك الدولة شملت إزالة تعدي بالبناء على الأرض الزراعية بقرية الجزيرة الشقراء على مساحة 60م، وإزالة بالمهد لأسوار من البلوك الأبيض على مساحة 120 م على أرض ولاية هيئة التعمير والإصلاح الزراعي  بقرية الكداية الي جانب إزالة مخالفات بقرية عرب العيايدة عبارة عن حوائط من البلوك الأبيض الحجري على مساحة 70 م، كما تم تنفيذ إزالة لتعدي بالبناء على مساحة ٧٠م بقرية الجزيرة الشقراء، وإزالة حالة بناء مخالف بناحية قرية عرب أبو ساعد أرض أملاك دولة ولاية الإصلاح الزراعي عبارة عن حوائط من البلوك الأبيض على مساحة 300م. 

وفي مركز ومدينة أبو النمرس تم تنفيذ إزالة لـ ٥ حالات شملت بناء بدون ترخيص وتعدى على الأراضي الزراعية على مساحة ١٠٠ م بقرية صيدح ترسا، وإزالة تعدى فى المهد على الأراضي الزراعية على مساحة ٣٠٠م بعزبة نما ترسا وإزالة سور بالبلوك الأبيض على مساحة ٢٠٠م، وإزالة سمل بالبلوك الأبيض على مساحة ٢٠٠م بناحية الحيطة الحمرا شبرامنت خلف المعهد.  

6e4d99d465.jpg
b94dff56c5.jpg
ff2cd20d47.jpg
2d18e6785e.jpg
c8aeabffc1.jpg
5fa71dbf24.jpg

إزالة حالات تعدى بالبناء المخالف بالبدرشين

 وفي مركز ومدينة البدرشين تم إزالة ٤ حالات تعدى بالبناء المخالف بقرى العزيزية وأبو صير عن أسوار من البلوك الأبيض.
 وفي مركز ومدينة أطفيح تم إزالة ٣ حالات شملت إزالة حالتين بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بالكداية على مساحة 305 م، وإزالة تعدي على أرض زراعية بالوحدة المحلية بكفر قنديل - قرية الصالحية على مساحة 70م. 

وكلف محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق