بعد انتهاء مهلة التصالح، محافظ الجيزة يوجه بتنفيذ قرارات الإزالة على البناء المخالف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:18 مساءً - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة جهود الوحدات المحلية في إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بإجمالي ٤٠ حالة إزالة خلال أسبوع بمراكز كرداسة وأبو النمرس والصف واطفيح والبدرشين ومنشأة القناطر.

واطلع محافظ الجيزة على نتائج الحملات التي نفذها مركز ومدينة منشأة القناطر، وأسفرت عن إزالة ١٥ حالة بناء مخالف شملت حالتين تعدي على الأراضي الزراعية بناحية المنصورية بمساحة 250م، وحالتين بقرية القطا على مساحات 500م، 350م، بالإضافة إلى إزالة حالتين بناحية بهرمس على مساحة 70م تعدي على الأراضي الزراعية وإزالة ثلاث حالات عبارة عن مبانى بالطوب والأسمنت وشدة خشبية على مساحة ٢٥٠م خارج الزمام بقرى بنى سلامة وبهرمس إلى جانب إزالة مخالفات تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية الحسانين وأربع حالات بقري نكلا ووردان عبارة عن حوائط بالطوب والأسمنت بمساحة إجمالية 6 قراريط.

كما تم المرور على ٤٠ حالة بقرية أبو غالب و٣٤ حالة بقرية بني سلامة لتوجيه إنذارات لهم باستكمال السير في إجراءات تقنين الوضع قبل أن يتم إدراج المخالفات ضمن الإزالات خلال الحملات القادمة.

وفي مركز ومدينة كرداسة تم إزالة ٨ حالات بناء مخالف شملت إزالة حوائط بالبلوك الأبيض على مساحة 80 مترا، وإزالة أسوار مخالفة تعديات على أرض زراعية بمسطح ٩٠٠م وإزالة سملات وأسوار مخالفة تعديات على أرض زراعية بمسطح ٦٠ م وإزالة سملات وأعمدة مخالفة علي مساحة ١٠٠ م بقرية كفر حكيم، بالإضافة إلى إزالة أسوار على مساحة ٧٥٠ م خارج الحيز العمرانى بزمام كرداسة خلف مدرسة جنيس وإزالة أسوار وجمالون مخالف وأسوار وتعديات على أراضي زراعية بمسطح ١٥٠ مترا، وإزالة مخزن مخالف لقطع غيار السيارات على طريق صفط كرداسة.

وفي مركز ومدينة الصف تم إزالة ٥ حالات بناء مخالف وتعدي على أملاك الدولة شملت إزالة تعدي بالبناء على الأرض الزراعية بقرية الجزيرة الشقراء على مساحة 60م، وإزالة بالمهد لأسوار من البلوك الأبيض على مساحة 120 م على أرض ولاية هيئة التعمير والإصلاح الزراعي بقرية الكداية الي جانب إزالة مخالفات بقرية عرب العيايدة عبارة عن حوائط من البلوك الأبيض الحجري على مساحة 70 م، كما تم تنفيذ إزالة لتعدي بالبناء على مساحة ٧٠م بقرية الجزيرة الشقراء، وإزالة حالة بناء مخالف بناحية قرية عرب أبو ساعد أرض أملاك دولة ولاية الإصلاح الزراعي عبارة عن حوائط من البلوك الأبيض على مساحة 300م.

وفي مركز ومدينة أبو النمرس تم تنفيذ إزالة لـ ٥ حالات شملت بناء بدون ترخيص وتعدى على الأراضي الزراعية على مساحة ١٠٠ م بقرية صيدح ترسا، وإزالة تعدى فى المهد على الأراضي الزراعية على مساحة ٣٠٠م بعزبة نما ترسا وإزالة سور بالبلوك الأبيض على مساحة ٢٠٠م، وإزالة سمل بالبلوك الأبيض على مساحة ٢٠٠م بناحية الحيطة الحمرا شبرامنت خلف المعهد.

إزالة حالات تعدى بالبناء المخالف بالبدرشين

وفي مركز ومدينة البدرشين تم إزالة ٤ حالات تعدى بالبناء المخالف بقرى العزيزية وأبو صير عن أسوار من البلوك الأبيض.

وفي مركز ومدينة أطفيح تم إزالة ٣ حالات شملت إزالة حالتين بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بالكداية على مساحة 305 م، وإزالة تعدي على أرض زراعية بالوحدة المحلية بكفر قنديل - قرية الصالحية على مساحة 70م.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.

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