بالأسماء، السيسي يكرم 12 من أبطال حرب أكتوبر المجيدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:13 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 02:56 م 10/14/2024 2:56:35 PM

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.



كما كرم الرئيس السيسي عددا من ابطال حرب اكتوبر المجيد.

وجاءت قائمة المكرمين من رجال حرب أكتوبر كالتالي:

لواء أركان حرب محمد نبيه أحمد السيد.. المشاة

لواء أركان حرب محمود محمد محمود البشري.. المدفعية

لواء أركان حرب أحمد مصطفي المغلوب..مدرعات

لواء أركان حرب حمدي محمد صفوت احمد عطا..مدفعية

لواء بحرى محمد صفوت أحمد عطا عبد المجيد..بحرية

لواء طيار حمدى عبد الحميد..جوية

لواء مسلم محمود متولى..دفاع جوى

لواء يحيى عبد الحميد اللقانى..حرس الحدود

رقيب اول عبد الرازق سيد مصطفي..مشاه

رقيب رجب ابراهيم الدمياطى..مشاه

جندى صموئيل مخلص رميس..مشاه

عبده عطية مباشر...مراسل عسكرى

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة.