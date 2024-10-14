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الندوة التثقيفية.. صورة تذكارية للرئيس السيسي مع أبطال حرب أكتوبر - أخبار كلمتك

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الندوة التثقيفية.. صورة تذكارية للرئيس السيسي مع أبطال حرب أكتوبر - أخبار كلمتك

الندوة التثقيفية.. صورة تذكارية للرئيس السيسي مع أبطال حرب أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:57 مساءً - شهدت الندوة التثقيفية الـ 40 لانتصارات أكتوبر، تكريم أبطال حرب أكتوبر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التقاط صورة تذكارية معهم.

ووجه الرئيس السيسي كلمة لأبطال حرب أكتوبر، قائلا: «متشكرين باسمي وباسم المصريين على معركة الكرامة، ربنا هو اللي هيكافئكم ومهما عملنا مش هنقدر نكافئ قد ما ربنا بيكافئ».

الندوة التثقيفية الـ 40 لانتصارات أكتوبر

جدير بالذكر أن فعاليات الندوة التثقيفية رقم 40 بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تقام اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحضر الندوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، وكبار رجال القوات المسلحة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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