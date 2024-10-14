فعاليات الندوة التثقيفية الـ40.. الرئيس السيسي يشاهد الفيلم الوثائقي «مفتاح النصر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:57 مساءً - شهدت فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 التي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فقرة فنية تتضمن فيلما وثائقيا بعنوان «مفتاح النصر».

وتحتفل الدولة المصرية في كل شهر أكتوبر من كل عام بالنصر المجيد، حيث استطاع رجال القوات المسلحة الباسلة في تخطي خط بارليف المنيع، والدخول إلى عمق أراضي سيناء الحبيبة من أجل استعادة الأرض، وإعادة الهيبة.

وكتبت مصر خلال حرب أكتوبر، أول نصر للعرب على الكيان الصهيوني، والقضاء على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وذلك في مساء يوم السادس من أكتوبر عام 1973، الموافق العاشر من رمضان.