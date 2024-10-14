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فعاليات الندوة التثقيفية الـ40.. الرئيس السيسي يشاهد الفيلم الوثائقي «مفتاح النصر» - أخبار كلمتك

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فعاليات الندوة التثقيفية الـ40.. الرئيس السيسي يشاهد الفيلم الوثائقي «مفتاح النصر» - أخبار كلمتك

فعاليات الندوة التثقيفية الـ40.. الرئيس السيسي يشاهد الفيلم الوثائقي «مفتاح النصر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:57 مساءً - شهدت فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 التي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فقرة فنية تتضمن فيلما وثائقيا بعنوان «مفتاح النصر».

وتحتفل الدولة المصرية في كل شهر أكتوبر من كل عام بالنصر المجيد، حيث استطاع رجال القوات المسلحة الباسلة في تخطي خط بارليف المنيع، والدخول إلى عمق أراضي سيناء الحبيبة من أجل استعادة الأرض، وإعادة الهيبة.

وكتبت مصر خلال حرب أكتوبر، أول نصر للعرب على الكيان الصهيوني، والقضاء على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وذلك في مساء يوم السادس من أكتوبر عام 1973، الموافق العاشر من رمضان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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