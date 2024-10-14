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السيسي للقوات المسلحة: كنتم على مدار التاريخ حصن الوطن ويده الضاربة - أخبار كلمتك

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السيسي للقوات المسلحة: كنتم على مدار التاريخ حصن الوطن ويده الضاربة - أخبار كلمتك

السيسي للقوات المسلحة: كنتم على مدار التاريخ حصن الوطن ويده الضاربة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:52 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 02:39 م 10/14/2024 2:39:36 PM

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.كلمتك
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه للقوات المسلحة المصرية قائلا: “كنتم على مدار التاريخ حصن الوطن ويده الضاربة”. 

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد  وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.
كما كرم الرئيس السيسي عددا من ابطال حرب اكتوبر المجيد. 

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة. 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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