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الرئيس السيسي: مساعي مصر للحفاظ علي الاستقرار في المنطقة تنبع من القدرة والقوة - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: مساعي مصر للحفاظ علي الاستقرار في المنطقة تنبع من القدرة والقوة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: مساعي مصر للحفاظ علي الاستقرار في المنطقة تنبع من القدرة والقوة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:41 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن خيار مصر للسلام العادل والمستدام يفرض علينا بناء القدرات الشاملة للدولة المصرية لردع أي محاولة في التفكير للاعتداء عليها.

جاء ذلك، خلال كلمة الرئيس السيسى فى الندوة التثقيفية رقم (40) بمناسبة الذكري 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال الرئيس السيسى، إن مساعي مصر الدائمة للحفاظ علي الأمن والاستقرار في المنطقة تنبع من القدرة والقوة.

وتقدم الرئيس السيسى بأسمى آيات التقدير إلى أبطال مصر من شهداء القوات المسلحة فى حرب أكتوبر وكل الحروب.

وتابع الرئيس السيسى: "بتلاحمنا وإخلاصنا ووعينا، قادرون على تجاوز الظروف الصعبة مهما كانت".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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