الندوة التثقيفية.. السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن بطولات القوات المسلحة في حرب أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:41 مساءً - شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ 40 لانتصارات أكتوبر، فيلما تسجيليا يسرد خطى الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973، وسلسلة العمليات العسكرية التي أكدت للعدو أن خسارته محتومة.

الندوة التثقيفية الـ 40 لانتصارات أكتوبر

جدير بالذكر أن فعاليات الندوة التثقيفية رقم 40 بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بعنوان «نصر أكتوبر 73 حكاية شعب»، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحضر الندوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، وكبار رجال القوات المسلحة.