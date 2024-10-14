بحضور السيسي، بث مباشر لفعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:36 مساءً - تقدم «كلمتك» بثا مباشرًا لفعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة ليشهد الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد.

السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويكرم الرئيس السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيد.

ويحضر فعاليات الندوة التثقيفية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة.

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