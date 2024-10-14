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بحضور السيسي، بث مباشر لفعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة - أخبار كلمتك

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بحضور السيسي، بث مباشر لفعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة - أخبار كلمتك

بحضور السيسي، بث مباشر لفعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:36 مساءً - تقدم «كلمتك» بثا مباشرًا لفعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد. 

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة ليشهد الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد.

 

السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويكرم الرئيس السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيد.

ويحضر فعاليات الندوة التثقيفية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة.  

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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