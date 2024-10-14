السيسي: شعب مصر أصيل ولا ينسى أبناءه الشهداء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:36 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 02:28 م 10/14/2024 2:28:17 PM

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية والتقدير إلى أبطال مصر وشهداء القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن شعب مصر أصيل ولا ينسى أبناءه من الشهداء.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد ، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

كما كرم الرئيس السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيد.

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة.