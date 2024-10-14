السيسي: السلام العادل يراعي حقوق الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:36 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 02:21 م 10/14/2024 2:21:19 PM

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن السلام العادل يراعى حقوق الشعب الفلسطينى.

كما أكد الرئيس السيسي أن ذكرى نصر أكتوبر تأتي في ظل أوضاع مضطربة وخيارنا هو السلام العادل، مشيرا إلى أن مصر تسعى دائما للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

كما كرم الرئيس السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيد.

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة.