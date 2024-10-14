افتتاح الندوة التثقيفية بتسجيل الشيخ محمد أحمد شبيب فجر 6 أكتوبر 1973 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:25 مساءً - افتتحت الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 51 عاما على نصر أكتوبر المجيد بعنوان «نصر أكتوبر 73 حكاية شعب»، بتسجيل الشيخ محمد أحمد شبيب، فجر يوم 6 أكتوبر 1973.

الندوة التثقيفية الـ 51 لانتصارات أكتوبر

جدير بالذكر أن فعاليات الندوة التثقيفية رقم 40 بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تقام اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحضر الندوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، وكبار رجال القوات المسلحة.