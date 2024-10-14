ضبط 7 أطنان لحوم ودواجن فاسدة ومجهولة المصدر بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:20 مساءً - شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق بالتنسيق مع مسئولى الأجهزة الرقابية والأمنية لضبط المخالفات والتأكد من سلامة السلع المتداولة.



وفى ذلك الإطار وجهت مديرية الطب البيطرى بالجيزة عددا من حملات الضبط والمتابعة للأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وضمان سلامة اللحوم والدواجن والمصنعات والأسماك المتداولة لحفظ أمن وسلامة المواطنين.



واطلع المحافظ على جهود مديرية الطب البيطرى ونتائج الحملات التي شملت أحياء ومراكز ومدن ( بولاق الدكرور، الوراق، امبابة، العجوزة، البدرشين، أوسيم، الهرم).



وأوضح التقرير أن الحملات نجحت فى ضبط 7 أطنان و97 كجم لحوم ودواجن ومصنعات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى ومذبوحات خارج المجازر، وتم تحرير 14 محضرا بالمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

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