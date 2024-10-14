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ضبط 7 أطنان لحوم ودواجن فاسدة ومجهولة المصدر بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

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ضبط 7 أطنان لحوم ودواجن فاسدة ومجهولة المصدر بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

ضبط 7 أطنان لحوم ودواجن فاسدة ومجهولة المصدر بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:20 مساءً -  شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق بالتنسيق مع مسئولى الأجهزة الرقابية والأمنية لضبط المخالفات والتأكد من سلامة السلع المتداولة.
 

وفى ذلك الإطار وجهت مديرية الطب البيطرى بالجيزة عددا من حملات الضبط والمتابعة للأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وضمان سلامة اللحوم والدواجن والمصنعات والأسماك المتداولة لحفظ أمن وسلامة المواطنين.
 

واطلع المحافظ على جهود مديرية الطب البيطرى ونتائج الحملات التي شملت أحياء ومراكز ومدن ( بولاق الدكرور، الوراق، امبابة، العجوزة، البدرشين، أوسيم، الهرم).
 

 

وأوضح التقرير أن الحملات نجحت فى ضبط 7 أطنان و97 كجم لحوم ودواجن ومصنعات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى ومذبوحات خارج المجازر، وتم تحرير 14 محضرا بالمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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