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التعليم: اتخاذ إجراءات فصل الطلاب المتغيبين بعد إرسال 6 إنذارات - أخبار كلمتك

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التعليم: اتخاذ إجراءات فصل الطلاب المتغيبين بعد إرسال 6 إنذارات - أخبار كلمتك

التعليم: اتخاذ إجراءات فصل الطلاب المتغيبين بعد إرسال 6 إنذارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:20 مساءً -  شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المدارس بتفعيل شئون الطلاب وإرسال 6 مراسلات للطلاب المتغيبين، واتخاذ إجراءات الفصل من المدرسة في حال تجاوز نسبة الغياب وتفعيل دفتر خمسة سلوك والتقييم الشهرى وتفعيل دور الأمن والإشراف العام للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب. 

 

العام الدراسي الجديد 2025

 وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

 

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥.  

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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