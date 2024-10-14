الرئيس السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر (بث مباشر) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:08 مساءً - تقام اليوم، الإثنين 14 أكتوبر 2024، فعاليات الندوة التثقيفية رقم 40 بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، وكبار رجال القوات المسلحة.
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