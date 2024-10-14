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خطة أمنية لتأمين المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة بمشاركة 49 دولة - أخبار كلمتك

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خطة أمنية لتأمين المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة بمشاركة 49 دولة - أخبار كلمتك

خطة أمنية لتأمين المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة بمشاركة 49 دولة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:08 مساءً - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين فعاليات الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي «WUF12 بالقاهرة، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بالتعاون مع الحكومة المصرية، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا لتأمين المنتدى الذي يعد ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، ويأتي تنظيم مصر للمنتدى إضافة كبيرة لرصيدها الحضارى والعمرانى محلياً وإقليمياً وعالمياً.حيث ستكون أول بلد أفريقي يستضيف المنتدى الحضري العالمي منذ الدورة الافتتاحية في نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبوظبي للدورة العاشرة. ويعد المنتدى الذي ينعقد كل سنتين المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التي تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية ضيوف المؤتمر الذي يعرض خلاله الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية بمجال التنمية العمرانية فى ربوع الدولة المصرية، خلال 10 سنوات بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى. وتعزيز فرص تصدير العقار المصرى للخارج، وطرح عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية في مجال العقارات.

ويشهد المنتدى تنظيم 560 فعالية، ومعرض يشارك فيه 102 منظمة دولية ومحلية من 49 دولة ويقام المعرض على مساحة أكثر من 6 آلاف متر مربع.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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