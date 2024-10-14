السيسي: الشعب يبذل الغالي والنفيس لحماية أرضه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:03 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 02:01 م 10/14/2024 2:01:28 PM

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نصر أكتوبر حكاية شعب تحمل وصبر من أجل البلد،

وأضاف:"هذا الشعب يبذل الغالي والنفيس لحماية أرضه".

وشهد الرئيس السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

كما كرم الرئيس السيسي عددا من ابطال حرب اكتوبر المجيد.

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة.