الرئيس السيسي: انتصار أكتوبر سيظل علامة فارقة في تاريخ وطننا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:52 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن انتصار أكتوبر كان وسيظل علامة فارقة في تاريخ وطننا العزيز، معبرًا عن أحلام أمة حولت الهزيمة إلى نصر، مشيرا إلى أن الجيش والشعب سطروا هذه الملحمة والنصر معاً.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية رقم (40) بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وقال الرئيس السيسي إننا نستلم من حرب أكتوبر رؤيتنا فحاضرنا ومستقبلنا، مؤكدًا أن التخطيط والعلم والتكاتف أمام التحديات هم السبيل لتحقيق الأهداف.

وأضاف الرئيس السيسي أن التاريخ العسكري سجل بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر.