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الرئيس السيسي: انتصار أكتوبر سيظل علامة فارقة في تاريخ وطننا - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: انتصار أكتوبر سيظل علامة فارقة في تاريخ وطننا - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: انتصار أكتوبر سيظل علامة فارقة في تاريخ وطننا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:52 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن انتصار أكتوبر كان وسيظل علامة فارقة في تاريخ وطننا العزيز، معبرًا عن أحلام أمة حولت الهزيمة إلى نصر، مشيرا إلى أن الجيش والشعب سطروا هذه الملحمة والنصر معاً.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية رقم (40) بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وقال الرئيس السيسي إننا نستلم من حرب أكتوبر رؤيتنا فحاضرنا ومستقبلنا، مؤكدًا أن التخطيط والعلم والتكاتف أمام التحديات هم السبيل لتحقيق الأهداف.

وأضاف الرئيس السيسي أن التاريخ العسكري سجل بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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