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الرئيس السيسي: الشعب المصري قدم مثالًا يحتذى به في مساندة جيشه خلال حرب أكتوبر - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: الشعب المصري قدم مثالًا يحتذى به في مساندة جيشه خلال حرب أكتوبر - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: الشعب المصري قدم مثالًا يحتذى به في مساندة جيشه خلال حرب أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:52 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشعب المصري قدم مثالًا يحتذى به لمساندة جيشه ماديًا ومعنويًا خلال حرب أكتوبر المجيدة، مشددا على أن القوات المسلحة هي الدرع الحصين الذي يحمي مقدرات هذا الوطن مدعومة بشعبها.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية رقم (40) بمناسبة الذكري 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وأضاف الرئيس السيسي: «النصر لا يتحقق فقط علي جبهات القتال وإنما يتحقق أيضاً بصمود الشعب».

وتابع: «انتصار أكتوبر هو حكاية تجلت فيها الشخصية المصرية بكل عبقريتها، فصنعت ما تصور البعض بأنه مستحيل».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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