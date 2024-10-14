السيسي: نصر أكتوبر ملحمة سطرها الجيش والشعب ونفخر بها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:47 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 01:40 م 10/14/2024 1:40:58 PM

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حرب أكتوبر حولت الهزيمة إلى نصر وملحمة سطرها الجيش والشعب ونفخر بها.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي اليوم في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.

وقال الرئيس السيسي: نصر أكتوبر كان وسيظل علامة فارقة فى تاريخ وطننا العزيز.

وأضاف الرئيس السيسي أنه بعد 51 عاما لا يزال نصر أكتوبر يفيض بالعبر.

وشهد الرئيس السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

كما كرم الرئيس السيسي عددا من ابطال حرب اكتوبر المجيد.

حضر فعاليات الندوة التثقيفية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة.