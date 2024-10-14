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السيسي: التخطيط العلمى والتكاتف أمام التحديات هى السبيل لتحقيق الأهداف - أخبار كلمتك

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السيسي: التخطيط العلمى والتكاتف أمام التحديات هى السبيل لتحقيق الأهداف - أخبار كلمتك

السيسي: التخطيط العلمى والتكاتف أمام التحديات هى السبيل لتحقيق الأهداف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:47 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 01:44 م 10/14/2024 1:44:20 PM

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.كلمتك

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التخطيط العلمى والتكاتف أمام التحديات هى السبيل لتحقيق الأهداف.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي اليوم خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.
كما كرم الرئيس السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيد.

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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