السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة ويكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:47 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 01:34 م 10/14/2024 1:34:24 PM

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

كما كرم الرئيس السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيد.

ويحضر فعاليات الندوة التثقيفية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة.