السيسي: نصر أكتوبر سيظل علامة فارقة فى تاريخ وطننا العزيز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:47 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 01:33 م 10/14/2024 1:33:32 PM

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نصر أكتوبر كان وسيظل علامة فارقة فى تاريخ وطننا العزيز.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي اليوم في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.

وشهد الرئيس السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

كما كرم الرئيس السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

حضر فعاليات الندوة التثقيفية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة.