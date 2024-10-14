وزير البترول: أعمال حفر جديدة في حقل ظهر بالتعاون مع إيني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:47 مساءً - أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط سيشهد اعمال حفر آبار جديدة من خلال شركة إيني الإيطالية الفترة المقبلة، بما يسهم في تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة معدلات إنتاج الغاز مجددًا من الحقل الذي يشكل أهمية كبيرة في مصر ومنطقة البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة التي عقدت بمقر هيئة البترول لشركة بتروشروق القائمة بالعمليات في منطقة امتياز حقل ظهر، وذلك بحضور قيادات قطاع البترول وممثلو شركاء الاستثمار شركة إيني الإيطالية المشغل الرئيسي للحقل وشركات بي بي البريطانية وروسنفت الروسية ومبادلة الإماراتية.



وشدد الوزير علي اهمية التعاون وتضافر مجهودات الجميع ودمج تكنولوجيا جديدة في الأعمال بما يعد خطوة حيوية في الاستفادة من الإمكانيات بالحقل خاصة من الطبقات العميقة سعيًا لتسجيل قصص نجاح جديدة.

حفر آبار جديدة بحقل ظهر باستخدام أحدث تكنولوجيا في المياه العميقة



وقال فرانشيسكو جاسباري مدير شركة إيني الإيطالية في مصر أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حملة لحفر آبار جديدة بتكنولوجيا حديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز حقل ظهر.

واستعرض المهندس خالد موافي رئيس شركة بتروشروق الأعمال المنفذة خلال العام المالي الماضي 2023-2024 والتي ساهمت في الحفاظ علي متوسط إنتاج بلغ نحو 2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا خلال العام، وبلغ حجم الاستثمارات في انشطة الحقل أكثر من 677 مليون دولار خلال العام، فيما يجري الإعداد لحفر بئرين جديدين في الربع الأول من عام 2025.

كما أشاد الوزير خلال استعراض نتائج الاعمال بالمؤشرات المتميزة التي تحققت في مجال الحفاظ على السلامة وحماية البيئة بمنظومة عمل حقل ظهر، والإجراءات البيئية المتخذة لخفض غازات الشعلة والعمل بشكل مستدام بيئيا.

شارك في الجمعية العامة المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغازات الطبيعية ونوابه، والجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة المشرف علي كفاءة الطاقة والمناخ والمهندس ايهاب رجائي وكيل اول الوزارة للإنتاج والمهندس معتز عاطف رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

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