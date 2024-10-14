700 يورو مرتب شهريا.. فرص عمل في البوسنة والهرسك (التخصصات والشروط) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:36 مساءً - أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين، عن توفير فرص عمل للمصريين، بدولة البوسنة والهرسك، وذلك استكمالاً للفرص التى جرى التقديم عليها خلال شهر أغسطس الماضي، والتي انتهت الوزارة من إنهاء سفر الشباب الذين اجتازوا الاختبارات التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع دولة "البوسنة والهرسك"، لِشّغل فرص العمل.

ووفرت الوزارة فرص لعدد 4 مشغل رافعة، وسيتم إجراء اختبار لتحديد مستوى المهارة على الحرفة المطلوبة بديوان عام الوزارة.

وقالت "الوزارة " إن الراتب يصل إلى 700 يورو شهرياً، للمهنة، مع توفير مبيت للعمال، ووجبات أثناء فترة العمل، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى واجتماعى، وتأمين صحى إضافى ضد إصابات العمل والحوادث فى مواقع البناء، ومدة العقد سنة وتجدد، وبيئة عمل ممتازة مع موظفين ذوى خبرات وكفاءات مهنية مع إمكانية دفع تكاليف تذاكر السفر وتقسيطها من الراتب الشهرى بعد استلام العمل على دفعات.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على فرص العمل مجاني، وبدون أي رسوم، أو وسطاء، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر - القاهرة".

وأشارت الوزارة إلى أن الأوراق المطلوبة هي: صورة من جواز سفر ساري لمدة 5 سنوات، وصور من المؤهل الدراسي، وشهادة خبرة لمدة 5 سنوات ومستوى مهارة فى نفس المجال، وسيرة ذاتية للمتقدمين تتضمن البريد الإلكترونى للمتقدم حيث ستكون المقابلات الشخصية أونلاين.

وأكدت أن التقديم لمدة 7 أيام، تبدأ من غداً الثلاثاء، الموافق 15 / 10 / 2024، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفياً من خلال الإدارة المختصة، وتحديد ميعاد لتسليم جميع الأوراق المطلوبة

وأوضح البيان أن تلك الفرص وفرتها الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد المدير العام، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة، على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي، وتجهيز العمالة المؤهلة، و المدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية بالوزارة، مع التأكد من مستويات المهارة قبل إنهاء إجراءات السفر، وإجراء إختبارات لتحديد المستويات المهارية تحت إشراف الإدارة المعنية بالتعاون مع الشركات الطالبة للعمالة.