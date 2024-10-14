شروط وخطوات الحصول على قرض حسن من وزارة الأوقاف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:36 مساءً - قرض حسن وزارة الأوقاف.. أعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي، عن فتح باب التقديم للحصول على القروض الحسنة.

قرض حسن من وزارة الأوقاف

وأوضحت وزارة الأوقاف شروط وخطوات الحصول على قرض حسن للعام 2024/2025 لـ العاملين في الوزارة أو العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.

شروط الحصول على القرض الحسن من وزارة الأوقاف

وكشفت وزارة الأوقاف أن من شروط الحصول على القرض الحسن:

ـ ألا يكون على المتقدم قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده.

ـ ألا يجمع بين القرض وأي قرض مصرفي آخر أو مدين بفيزا مشتريات.

ـ أن تكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من 3 سنوات.

ـ ألا تقل مدة طالب القرض عن 15 سنة خدمة فعلية متصلة، وفقاً للقانون المنظم.

ـ يجب على المتقدمين استيفاء جميع الشروط المطلوبة للتقديم لضمان القبول في برنامج القرض الحسن.

ـ لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد مع إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر.

خطوات الحصول على القرض الحسن من وزارة الأوقاف

ويستطيع العاملون الراغبون في الحصول على القرض الحسن، التقديم من خلال هذه الروابط:

ـ التقديم على قرض حسن الفئة الأولى لـ العاملون بوزارة الأوقاف 25 ألف جنيه» من خلال الضغط على هذا الرابط.

ـ التقديم على قرض حسن الفئة الثانية لـ العاملون بوزارة الأوقاف 15 ألف جنيه» من خلال الضغط على هذا الرابط.

ـ التقديم على قرض حسن الفئة الثالثة لـ العاملون بالجهاز الإداري للدولة 20 ألف جنيه» من خلال الضغط على هذا الرابط.