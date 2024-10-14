معلومات الوزراء يكشف عدد القرى المطورة ضمن المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:31 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا عن (تطوير القرى ضمن المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة).

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن مشروع حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019، تم تصنيفه كأكبر مبادرة إنسانية وأضخم مشروع تنموي بالعالم يستهدف سد الفجوة بين الحضر والريف.

وأضافت أن المشروع شهد تطوير نحو 1470 قرية وتوفير جميع الخدمات والمرافق الخاصة بها ضمن المرحلة الأولى للمشروع، إلى جانب توفير الأراضي المطلوبة للمرحلة الثانية من المشروع لاستكمال كل الأهداف الموضوعة من جانب الدولة التي تضمن حياة كريمة لمواطنيها على المستويات كافة.

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