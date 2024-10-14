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وزير البترول يشهد توقيع شراكة بين إيجاس وكوبيلوزوس اليونانية - أخبار كلمتك

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وزير البترول يشهد توقيع شراكة بين إيجاس وكوبيلوزوس اليونانية - أخبار كلمتك

وزير البترول يشهد توقيع شراكة بين إيجاس وكوبيلوزوس اليونانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:08 مساءً -  شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاقية مساهمين للشراكة فى تأسيس شركة مشتركة مقرها اليونان بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ومجموعة كوبيلوزوس اليونانية بهدف تجارة ونقل وتوريد وإعادة تغييز الغاز فى دول شرق أوروبا واليونان.

 وتأتى الاتفاقية  كإحدى ثمار لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية، والتى تم خلالها الاتفاق على تنفيذ عدة مشروعات من ضمنها توريد وتسويق الغاز الطبيعى فى دول شرق أوروبا.

ووقع الاتفاقية المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وبانوس موشاندرو مدير تنمية الأعمال بجموعة كوبيلوزوس بحضور ديميتريس كوبيلوزوس رئيس المجموعة اليونانية وإيونيس كاريديس الرئيس التنفيذى للمجموعة للطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والربط المتبادل والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة.

وخلال استقباله لوفد المجموعة اليونانية، أكد بدوى على عمق ومتانة العلاقات المصرية اليونانية وأن الاتفاقية بداية لفرص توسعة التعاون فى المستقبل، مشيرًا إلى إمكانية تبادل الخبرات والإمكانات بين قطاع البترول والمجموعة اليونانية خاصة فى توفير احتياجات الطاقة للبلدين.

ومن جانبه أكد رئيس المجموعة اليونانية على تقديره للدور الهام الذى تلعبه مصر فى المنطقة والإمكانات الكبيرة التى تمتلكها مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة خاصة لشركات البترول العالمية، مشيرًا إلى رغبة المجموعة اليونانية الاستفادة من الإمكانات التى يمتلكها قطاع البترول المصرى وخاصة مصنعى إسالة الغاز بدمياط وإدكو، وأعرب عن تفائله بتعميق الشراكة مع قطاع البترول المصرى ومع الحكومة المصرية الجديدة فى المزيد من المشروعات المستقبلية.

كما أكد رئيس إيجاس خلال اللقاء أن هذه الاتفاقية استمرت عمليات دراستها والعمل عليها بشكل مكثف خلال الفترة الماضية، وأنها تعد نقطة انطلاق لتعزيز الشراكة بين الطرفين فى المستقبل.

فيما أشار وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمى للوزارة إلى أهمية مثل هذه الشراكات الإستراتيجية المثمرة فى المنطقة بهدف تلبية احتياجات الطاقة لجميع الأطراف وتحقيق الاستفادة للجميع.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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