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"بحوث الإلكترونيات" يشارك في قمة مصر الدولية لوسائل النقل الكهربائية - أخبار كلمتك

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"بحوث الإلكترونيات" يشارك في قمة مصر الدولية لوسائل النقل الكهربائية - أخبار كلمتك

"بحوث الإلكترونيات" يشارك في قمة مصر الدولية لوسائل النقل الكهربائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:33 صباحاً -  شارك معهد بحوث الإلكترونيات في فعاليات قمة مصر الدولية لوسائل النقل الكهربائية في نسختها الأولى، والتي انعقدت تحت رعاية د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعزيز التعاون بين الجهات البحثية التابعة للوزارة وقطاع الصناعة، وتسويق المخرجات البحثية، والعمل لتحويلها لمنتجات قابلة للتصنيع.

 

 وأوضحت  شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس المعهد أن هذه المشاركة تأتي في إطار مبادرة المعهد لتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية في مصر، حيث يشارك المعهد كراعٍ شرفي للقمة، مشيرةً إلى أن هذه القمة تهدف إلى جمع المُصنعين، والخبراء، وصناع القرار لاستعراض التحديات التي تواجه صناعة السيارات الكهربائية، ووضع حلول مبتكرة للنمو والتطور في هذا القطاع، وتقديم فرص جديدة لرواد الأعمال والشركات الناشئة؛ للمساهمة في عملية توطين الصناعة وتطويرها، وتمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة.

واستهدفت القمة مناقشة السبل لتطوير العديد من الصناعات التكنولوجية، ومنها صناعة الإلكترونيات، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة البطاريات والشواحن، وصناعة الاسطمبات والمعادن، فضلًا عن مناقشة القوانين والإجراءات والتشريعات المنظمة لهذه الصناعة، من أجل توفير بيئة محفزة لجذب الاستثمارات في هذا المجال.

وخلال الفعاليات قدم المعهد عرضًا لبعض مخرجاته البحثية، ومنها جهاز توفير الطاقة الكهربائية، وبطاريات الليثيوم التي حققت نجاحًا تصنيعيًا في السوق، حيث قام المعهد بإنشاء المعمل المركزي لأبحاث وتصنيع بطاريات الليثيوم، وتطبيقها على السيارات الكهربية، بالإضافة إلى نجاح تجربة تصنيع سيارة جولف تعمل بالألواح الشمسية، وذلك من خلال مشروع المعمل المصري الصيني للطاقة المتجددة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وكذا أول "science park" في مصر في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تابعة لمعهد بحوث الالكترونيات، فضلًا عن  نخبة من الخبراء، والباحثين، والمهندسين، والشركات الناشئة والرائدة في مجال الإلكترونيات، والتحكم، ونظم الطاقة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات ذات الصلة بصناعة السيارات الكهربائية.

كما شارك المعهد في حلقة نقاشية حول توطين تكنولوجيا السيارات، وتم تقديم الدعوة للمعنيين في هذا المجال لزيارة المرافق البحثية بالمعهد، وبحث التعاون المشترك، وعرض قدرات المعهد للتعاون مع كافة الجهات والشركات المعنية في تنفيذ المشروعات القومية التي تعزز من مكانة مصر في هذا المجال الحيوي.

وتأتي قمة مصر الدولية لوسائل النقل الكهربائية، في سياق جهود الدولة لتحقيق الحياد الكربوني، وتسليط الضوء على مبادرات مصر في مجالات البيئة النظيفة واستراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030.

 شهدت الفعاليات حضور عدد من الخبراء من كبرى الشركات الدولية، والمحلية، والبنوك، حيث أُلقيت كلمات من عدة شخصيات بارزة، بما في ذلك السيد محمد الصعيدي رئيس التحالف المنظم للقمة، والدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، واللواء مهندس عمرو عبد العزيز رئيس مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، والدكتور يسرى الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والدكتور شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، حيث أكد المتحدثون على ضرورة خفض انبعاثات الكربون في قطاع النقل، مشددين على أهمية التحول إلى النقل الكهربائي، خاصة في البلدان النامية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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