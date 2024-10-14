مستعينا بمقطع لمعركة المنصورة، علاء مبارك يوجه رسالة للقوات الجوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:16 صباحاً - عيد القوات الجوية، استعان علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، بمقطع فيديو عن والده ومعركة المنصورة الجوية، التي تُعد أطول وأهم معركة جوية دارت بين القوات الجوية المصرية وطيران العدو الإسرائيلي في سماء المنصورة.

رسالة جمال مبارك للقوات الجوية

ووجه علاء مبارك رسالة للقوات الجوية المصرية، ووصفهم بـ "نسور مصر"، ووجه لهم التهنئة بعيد القوات الجوية، الذي تحتفل به مصر في يوم معركة المنصورة الجوية، التي وقعت في 14 أكتوبر عام 1973.

وكتب علاء مبارك في رسالته: "١٤ أكتوبر عيد القوات الجوية ؛ كل عام ونسور مصر بخير."، وبث مقطع فيديو لدور والده في أطول وأهم معركة جوية شهدتها مصر، وهي معركة المنصورة الجوية

جدير بالذكر أنه في يوم 14 أكتوبر 1973، وقعت معركة المنصورة الجوية، والتي تُعد من أهم المعارك الجوية المصرية، والتي أصبحت فيما بعد عيدًا للقوات الجوية المصرية، حيث حاولت طائرات العدو الإسرائيلي اختراق العمق المصري، لضرب المطارات المصرية، كما فعلت في حرب 1967.

المقاتلات المصرية تكبد العدو خسائر فادحة بمعركة المنصورة

وفي يوم 14 أكتوبر 1973، وبعد 8 أيام من بداية معركة السادس من أكتوبر، انطلقت غارة جوية مكونة من 120 طائرة مقاتلة للعدو الإسرائيلي من نوع "إف-4 فانتوم"، و"إيه-4 سكاى هوك"، في محاولة لتدمير قواعد الطائرات المصرية بالدلتا فى المنصورة وطنطا والصالحية، لكن القوات الجوية المصرية فطنت الأمر وتصدت لها قوة جوية مكونة 62 طائرة مصرية مقاتلة فقط، ودارت بين الجانبين معركة جوية عنيفة استمرت نحو 53 دقيقة، وتعد من أطول المعارك الجوية.

معركة المنصورة الجوية، كلمتك



وتعتبر معركة المنصورة الجوية من المعارك الجوية الكبيرة والطويلة، حيث قامت المقاتلات المصرية بالتصدي لطائرات العدو الإسرائيلي في سماء المنصورة، قاد المعركة من الجانب المصرى قائد القوات الجوية محمد حسنى مبارك، وتصدت الطائرات المصرية لطيران العدو، الذي حاول الانقضاض على المطارات العسكرية، وقواعد الصواريخ فى الدلتا، فخرجت الطائرات المصرية من قواعد المنصورة وأنشاص وتصدت لهجوم العدو.



وتمكنت المقاتلات المصرية من إسقاط 17 مقاتلة للعدو الاسرائيلي فى ظرف 50 دقيقة، واضطرت مقاتلات العدو للانسحاب، بإفرغ حمولاتها، والعودة لقواعدها بخسارة كبيرة دون أن تتمكن من تحقيق أهدافها.

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