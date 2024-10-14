لتأثر البلاد بمنخفض جوي.. خريطة سقوط الأمطار اليوم في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:00 صباحاً - حالة الطقس الآن.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الآن السائدة على جميع الأنحاء، موضحة خريطة سقوط الأمطار اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024.

حالة الطقس الآن

وكشفت الأرصاد عن حالة الطقس الآن، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

خريطة سقوط الأمطار اليوم في مصر

وأوضحت الهيئة خريطة وأماكن سقوط الأمطار اليوم الاثنين، لافتة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي «السلوم- مطروح» على فترات متقطعة، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي.

حذرت هيئة الأرصاد من تكوّن الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، وقد تكون كثيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء، لذلك نصحت السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس اليوم

وكما كشفت عن حركة الرياح، لتكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وأضافت بأن السحب تكون غائمة جزئيا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة الطقس غدا

وتوقعت أيضًا حالة الطقس غدا الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، متوقعة أن تشهد حالة من انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بقيم تتراوح بين 3-4 درجات، بفعل المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد وقادم من الغرب للشرق.