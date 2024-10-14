زراعة عين شمس تشارك في معرض "أجرينا الدولي " - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:59 صباحاً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 10:51 ص 10/14/2024 10:51:51 AM

شارك قسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة عين شمس بجناح في معرض "أجرينا الدولي" بدورته الـ24، الذي يقام في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2024، ويعد حدثًا بارزًا في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك في الشرق الأوسط.

زراعة عين شمس تشارك في معرض " أجرينا الدولي "

جاء ذلك بهدف تأهيل الطلاب والباحثين بالمعرفة اللازمة لتحسين قطاع الإنتاج الحيواني من خلال الأبحاث العلمية أو العمل في مجال الزراعة والبيئة.

ويسعى المعرض إلى تحسين المعرفة والتكنولوجيا المتعلقة بقطاع الإنتاج الحيواني في مصر، من خلال أبحاث علمية وورش عمل تستهدف تطوير هذا القطاع الحيوي بهدف تقديم أحدث الابتكارات في مجالات مثل الأعلاف، تجهيز المزارع، الأدوية البيطرية، وتكنولوجيا إدارة المزارع بالإضافة الي توفر منصة لتبادل الخبرات بين الشركات المحلية والدولية، وتعزيز التعاون في هذه الصناعات عبر ندوات ينظمها خبراء متخصصون، مما يسهم في تعزيز التقدم المستدام لقطاع الثروة الحيوانية.

وحضر المعرض صلاح الصفتي رئيس قسم إنتاج الدواجن، ولفيف من أساتذة الكلية والطلاب والخبراء المحليين والدوليين.

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