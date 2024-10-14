قرار عاجل من التعليم بشأن صرف مستحقات العاملين بالحصة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:43 صباحاً - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا مهما وعاجلا إلى جميع المديريات التعليمية بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2024-2025.

سد عجز المعلمين في المدارس

ونبهت وزارة التربية والتعليم على كل مديرية بتوزيع المبلغ على الإدارات التعليمية وفقًا لعدد المعلمين المستعان بهم "خارج التربية والتعليم - المعلمين بالمعاش" وعدد الحصص المسندة اليهم خلال 48 ساعة وصول أمر الدفع للمديرية، وأن تقوم كل إدارة تعليمية فور استلام المبلغ المخصص لها من المديرية بإدخال مستحقات كل معلم على الرقم الكودي الخاص به خلال يومين على الأكثر ثم الصرف للمعلمين المستعان بهم يوم الأحد 20 أكتوبر 2024 حتى يوم الخميس 24 أكتوبر 2024 طبقًا لظروف كل مديرية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطابها أن تقوم كل إدارة تعليمية بموافاة المديرية التعليمية بتسوية المبلغ المتصرف في الفرض المخصص له موضح به رقم الشطب وتاريخه.

وشددت الوزارة على أنه تقوم المديرية بموافاة الإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام الوزارة ببيان بالمبالغ المنصرفة طبقًا للتسويات الواردة من الإدارات التعليمية التابعة لها موقعًا توقيع أول وثان وممهورًا بخاتم شعار الجمهورية ومرفق به صورة طبق الأصل من التسويات الواردة من الإدارات التعليمية.

العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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