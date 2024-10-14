انتهاء المرحلة الثانية من مشروع عرض المواقع المسجلة بقائمة التراث العالمي بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:43 صباحاً - انتهت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة من أعمال المرحلة الثانية من مشروع عرض وتفسير المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي بالقاهرة التاريخية، ما يأتي في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على تراث مصر الثقافي والحضاري وتحسين التجربة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية بمصر.

مشروع عرض وتفسير المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي بالقاهرة

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن هذا المشروع سيساهم في تطوير منتج السياحة الثقافية ما يأتي في ضوء استراتيجية الوزارة التي ترتكز بشكل أساسي على إبراز المقصد السياحي المصري باعتباره المقصد الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية التي يتميز بها، بجانب العمل على تطوير كل نمط ومنتج سياحي على حدة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن ّهذا المشروع سيعمل على توفير تجربة سياحية متميزة للسائحين والزائرين خلال جولتهم بالمواقع الأثرية التي تم تنفيذ المشروع بها ليجعلها أكثر استمتاعًا وجاذبية من خلال الزائرين التعرف بصورة أعمق على مواقع التراث العالمي لاسيما الموجودة بشارع المعز، من خلال اللوحات الإرشادية والمعلوماتية التي تم تنفيذها وتركيبها بالمواقع الأثرية وما تحتويها من معلومات ثرية عن تاريخ كل أثر وأهميته والوظيفة التي أنشئ من أجله والأسباب التي جعلته أحد مواقع التراث العالمي، بالإضافة إلى أعمال الترميم التي طرأت عليه خلال السنوات الماضية.



وأضاف أن المشروع شمل أيضا توفير مجموعة أخرى من المظلات والمقاعد الخشبية على طول الشارع لراحة الزائرين، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الإتاحة لاستقبال السياحة المُيسرة.

تركيب لوحات تعريفية للمواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي بالقاهرة

وقال الدكتور باسم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، أن أعمال المرحلة الثانية من المشروع شملت تصميم وتنفيذ وتركيب عدد (73) لوحة تعريفية ومعلوماتية لعدد (21) مبنى أثري بملحقاتهم بشارع المعز، في المنطقة الواقعة ما بين باب زويلة حتى مقعد ماماي السيفي مرورًا بمدرسة السلطان الأشرف برسباي ومعبد موسى بن ميمون ومجموعة الغوري وجامع السلطان المؤيد شيخ وسبيل وكتَّاب نفيسة البيضا ومنزل جمال الدين الذهبي والهراوي والست وسيلة بالإضافة إلى سبيل وكتَّاب محمد علي بالعقادين ومنزل زينب خاتون تمهيدًا لافتتاحهم للزائرين.

وأشار إلى أن اللوحات مزودة برسوم للرحالة والمستشرقين الذين زاروا مصر وكتبوا عن هذه الآثار، بالإضافة إلى مساقط أفقية للأثر وخرائط تلقي الضوء على عدد من المواقع الأثرية بالقاهرة التاريخية، كما تم تزويد اللوحات بالرمز الكودي Qr Code باللغتين العربية والإنجليزية يُمكن للزائر من خلالها الحصول على مزيد من المعلومات عبر الصفحة الرسمية للوزارة بالإضافة إلى لوحات بأسعار التذاكر، ولوحات الحجز الالكتروني التي يمكن للزائر من خلالها حجز تذكرة الموقع الأثري، ولوحات برقم الخط الساخن (19654) لتلقي الملاحظات والاستفسارات.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بالمشروع في ديسمبر الماضي والتي شملت تصميم وتنفيذ وتركيب 40 لوحة إرشادية ومعلوماتية لعدد 14 موقع أثري بشارع المعز.



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