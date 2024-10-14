تصدير 28 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:11 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و726 شاحنة و80 سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 344 شاحنة و57 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 36500 طن بضائع، 382 شاحنة و23 سيارة.



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي امل، AKDENIZ – M وPRANCEES MARIA بينما تغادر السفينة ATLANTIS علي متنها 28000 طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت العبارة أمل.

كما تم تداول 3600 طن بضائع و320 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن كوين نفرتيتي، آور وسينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1210 ركاب.



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