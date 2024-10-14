وزير النقل يجتمع مع قيادات السكك الحديدية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:55 صباحاً - يعقد الفريق كامل الوزير وزير النقل بعد قليل، اجتماعا طارئا لقيادات السكك الحديدية، لبحث أسباب حادث قطار الصعيد.

ومن المقرر أن ينتهى الاجتماع بقرارات حاسمة وذلك بعد الحادث الذى وقع صباح أمس الأحد ١٣ أكتوبر بمنطقة ماقوسة بمحافظة المنيا نتيجة تصادم جرارين سكة حديد بقطار رقم ١٠٨٧ النوم، ومن المحتمل تغيير بعض القيادات.

وانتظمت حركة القطارات على خطوط الصعيد بعد توقفها بسبب حادث قطار المنيا الذى أسفر عن حالتى وفاة وعدد من المصابين، وتمكنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، من إعادة تشغيل خط الصعيد بعد إزالة آثار حادث قطار المنيا لتعود الحركة.

وكشف التقرير المبدئي لحادث تصادم الصعيد أن الحادث ناتج عن تجاوز السرعة من جانب قائد الجرار الخلفي الذي اصطدم بقطار النوم، مما أدى إلى انفصال عربات الباور وسقوطها بالترعة.

التقرير المبدئي الخاص بقطاري المنيا

وجاء بالتقرير المبدئى أنه أثناء تهدئة السرعات بسبب الشبورة المائية صباحا وسير قطار النوم فى موقع الحادث المذكور كان قائد الجرار الخلفي يسير بسرعة فى الوقت العادى بدون أى تهدئة، الأمر الذى أدى للتصادم من الخلف بين الجرار وقطار النوم.

وكلف الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلا من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد للتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

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