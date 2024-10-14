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غدا.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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غدا.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

غدا.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:40 صباحاً - قررت وزارة التضامن الاجتماعي، بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2024 لـ الأسر الأكثر احتياجاً في الدولة غدا الثلاثاء.

معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

معاش تكافل وكرامة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2024

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2024 لـ المواطنين يوم 15 أكتوبر 2024، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2024

وتصرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2024 من الأماكن الآتية: فروع بنك ناصر الاجتماعي، والماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

معاشات تكافل وكرامة لشهر أكتوبر
معاشات تكافل وكرامة لشهر أكتوبر

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

- ألا يكون المتقدم يتقاضى معاشًا تأمينيًّا.

- أن يكون المتقدم لا يعمل بأجر تأميني يزيد على 400 جنيه.

- أن يكون المتقدم يعاني من مرض مزمن، أو إعاقة، تعيقه عن العمل أو تنقص قدرته على العمل.

- أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة 2024، يتيم الأب أو الأم، أو لا ينال الرعاية من الأب أو الأم.

معاش تكافل وكرامة

طرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2024

ويتمكن المواطنون من الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2024 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط.

معاش تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2024

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

- اختيار برنامج تكافل وكرامة.

- إدخال اسم صاحب المعاش.

- تحديد الشهر الذي ترغب في الاستفسار عنه.

- كتابة رقم الهاتف.

- اضغط على «الاستعلام» وسيتم عرض البيانات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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