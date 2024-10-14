أسهل طريقة للوصول إلى محطة قطارات بشتيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:40 صباحاً - محطة قطارات بشتيل.. يتساءل العديد من المواطنين الراغبين في السفر على خط الصعيد، عن أسهل طريقة للوصول إلى محطة قطارات بشتيل، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت 12 أكتوبر.

محطة بشتيل

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة بشتيل «محطة قطارات صعيد مصر»، التي تصل مساحتها إلى 239 ألف متر مربع تقريبا، بما يعادل 57 فدانًا.

أين تقع محطة قطارات بشتيل؟

وتقع محطة قطارات بشتيل في منطقة وسطى بين محطة قطارات رمسيس ومحطة الجيزة، كما أنها منطقة التقاء العديد من خطوط السكك الحديدية منها «السد العالي - الإسكندرية - إمبابة - المناشي - القباري»، مما يجعلها موقعا متميزا ويسهل الوصول إليه.

أسهل طريقة للوصول إلى محطة قطارات بشتيل

وتنوعت وسائل المواصلات التي تصل إلى محطة بشتيل، لذلك توفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مواصلات محطة قطارات بشتيل ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

كيفية الذهاب إلى محطة بشتيل بالمترو

يمكن الذهاب إلى محطة بشتيل الجديدة، من خلال مترو الأنفاق «الخطوط الثلاثة»، عن طريق أقرب محطات منها، وهي:

- محطة روض الفرج بالخط الثالث من مترو الأنفاق.

- محطة مترو التوفيقية الخط الثالث مترو الأنفاق.

- محطة مترو العتبة الخط الثاني مترو الأنفاق وركوب ميكروباص من ميدان العتبة إلى أحمد عرابي -بشتيل.

مواصلات محطة بشتيل من الدائري

يمكن لشخص قريب من الدائري ركوب إحدى العربات المتجهة لمحور أحمد عرابي ومنها إلى بشتيل، كما يمكن أن يتوجه المواطن إلى الدائري، وركوب عربات أوسيم ثم التوجه إلى محطة بشتيل.

مواصلات محطة بشتيل من رمسيس

- ركوب ميكروباص إلى أحمد عرابي ومنها يتوجه إلى محطة بشتيل.

- هناك عربات متجهة طريق إلى محطة بشتيل الجديدة

- محطة مترو رمسيس والنزول في محطة مترو العتبة أو التحويل للخط الثالث والنزول في محطة روض الفرج.

مواصلات محطة بشتيل من الجيزة

ويمكن الذهاب إلى محطة بشتيل من الجيزة، من خلال عدة مواصلات:

- ركوب ميكروباص جيزة - إمبابة وانزل عند شارع بشتي.

- من خلال مترو الجيزة والتحويل إلى خط المترو الثالث روض الفرج والنزول في محطة التوفيقية، ثم السير لمدة 5 دقائق وتكون عند محطة بشتيل.

مواصلات محطة بشتيل من المرج

- ركوب سيارة أكتوبر والنزول عند شارع بشتيل ومنها إلى محطة بشتيل الجديدة

- ركوب مترو الأنفاق من محطة مترو المرج ثم التبديل إلى الخط الثالث إلى محطة مترو روض الفرج أو محطة التوفيقية.

مواصلات محطة بشتيل من حلوان

لسكان حلوان، فيمكن الذهاب إلى محطة بشتيل من خلال عدة طرق:

- ركوب سيارة إلى العتبة ومنها لأحمد عرابي ثم محطة بشتيل الجديدة.

- التوجه إلى محطة مترو حلوان في الخط الأول والتحويل إلى الخط الثالث والنزول في محطة مترو روض الفرج أو التوفيقية.

مواصلات محطة بشتيل من شبرا الخيمة

- ركوب سيارة إلى العتبة ومنها إلى محطة بشتيل

- عن طريق المترو من خلال التوجه إلى محطة شبرا الخيمة والتحويل للخط الثالث والنزول في محطة التوفيقية أو روض الفرج.

مواصلات محطة بشتيل من الهرم

- الركوب إلى ميدان الجيزة واتخاذ العربات المتجهة إلى محطة بشتيل

- ركوب مترو الأنفاق من خلال محطة فيصل والتغيير من محطة جامعة القاهرة والتحويل إلى محطة مترو الفرج أو التوفيقية.

مواصلات محطة بشتيل من فيصل

- ركوب سيارة إلى منطقة البحوث، والركوب عربة متجهة إلى شارع بشتيل

- ركوب المترو من محطة مترو فيصل والنزول في مترو العتبة والتوجه إلى بشتيل

- التغيير للخط الثالث المتجه إلى روض الفرج والنزول في محطة التوفيقية أو محطة روض الفرج.

مواصلات محطة بشتيل من المنيب

- ركوب سيارة إلى الجيزة وركوب العربات المتجهة إلى بشتيل

- طريق الدائري وركوب إحدى العربات المتجهة لمحور أحمد عرابي ومنها إلى بشتيل.

- ركوب المترو من محطة مترو المنيب والنزول في مترو العتبة والتوجه إلى بشتيل أو محطة روض الفرج او التوفيقية.

مواصلات محطة بشتيل من السلام

- ركوب ميني باص 219 وانزل عند بشتيل.

- اركب ميكروباص مدينة السلام - جسر السويس - عباسية وانزل عند موقف العاشر

- ميكروباص اركب ميكروباص موقف العاشر - أكتوبر وانزل عند شارع بشتيل

- ميكروباص من الدائري حتى أحمد عرابي ومنها إلى بشتيل