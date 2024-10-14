«مصر للطيران» تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب الوطني إلى موريتانيا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:40 صباحاً - سيرت شركة مصر للطيران ـ الناقل الوطني المصري، اليوم الأحد، رحلة خاصة بأحدث طائراتها من طراز إيرباص A320n إلى مطار نواكشوط بدولة موريتانيا لنقل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره الموريتاني، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

وغادرت البعثة مطار القاهرة الدولي على متن رحلة مصر للطيران رقم MS3944، ويسرت الشركة الوطنية جميع الإجراءات اللازمة لسفر بعثة المنتخب في رحلة مباشرة من القاهرة إلى نواكشوط تستغرق أكثر من 7 ساعات.

وأعربت مصر للطيران، عن أمنياتها بكل التوفيق لمنتخبنا الوطني والتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.