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مصطفى بكري يهنئ الشعب اليمني بالذكرى الـ61 للثورة ضد المحتل البريطاني - أخبار كلمتك

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مصطفى بكري يهنئ الشعب اليمني بالذكرى الـ61 للثورة ضد المحتل البريطاني - أخبار كلمتك

مصطفى بكري يهنئ الشعب اليمني بالذكرى الـ61 للثورة ضد المحتل البريطاني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:22 صباحاً - هنأ الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ61 للثورة ضد المحتل البريطاني، والتي توافق 14 أكتوبر 1963.

وكتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «X»، صباح اليوم الاثنين: «التحية والتهنئة للشعب اليمني العظيم بالذكرى الحادية والستين بثورته المجيدة ضد المحتل البريطاني في 14 أكتوبر 1963، ثورة تفجرت من جبال ردفان في الجنوب ضد المستعمر وعملائه، فأضحت ذكرى غالية في نفوس اليمنيين جميعا، لتنضم إلى جانب ثورتهم العظيمة ضد التخلف والطغيان في 26 سبتمبر 1962.

واختتم: «التحية إلى أبطال اليمن، صناع هذه الأحداث العظيمة والتي ستبقى خالدة ما بقى اليمن السعيد».

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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