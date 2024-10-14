مصطفى بكري يهنئ الشعب اليمني بالذكرى الـ61 للثورة ضد المحتل البريطاني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:22 صباحاً - هنأ الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ61 للثورة ضد المحتل البريطاني، والتي توافق 14 أكتوبر 1963.

وكتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «X»، صباح اليوم الاثنين: «التحية والتهنئة للشعب اليمني العظيم بالذكرى الحادية والستين بثورته المجيدة ضد المحتل البريطاني في 14 أكتوبر 1963، ثورة تفجرت من جبال ردفان في الجنوب ضد المستعمر وعملائه، فأضحت ذكرى غالية في نفوس اليمنيين جميعا، لتنضم إلى جانب ثورتهم العظيمة ضد التخلف والطغيان في 26 سبتمبر 1962.

واختتم: «التحية إلى أبطال اليمن، صناع هذه الأحداث العظيمة والتي ستبقى خالدة ما بقى اليمن السعيد».