مصطفى بكري: نتنياهو يتهاوى ويستنجد بالرئيس الأمريكي فاقد الذاكرة.. وغدا يحاكم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:22 صباحاً - أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قرر وقف الغارات على بيروت بعد ضربات حزب الله، معقبا: «نحن أمة لا تعرف الهزيمة ولا الانكسار، حقا لا يفل الحديد إلا الحديد».

وكتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «X»، تويتر سابقا، مساء اليوم الأحد: "العدو في حالة انهيار، النتن يصرخ، يقرر وقف الغارات على بيروت بعد ضربات حزب الله وصواريخه، حماس لا تتوقف، المقاومة تهزم الكيان الصهيوني».

وتابع: «النتن يستنجد بالرئيس الأمريكي فاقد الذاكرة، مسيرات وصواريخ توقع مئات المصابين والقتلى، جنود الصهاينة محاصرون من الجنوب إلى الجنوب، الفئران المذعورة تهرب، صرخاتهم تدوي».

واستطرد: «نحن أمة لا تعرف الهزيمة ولا الانكسار، نتنياهو يعلن وقف الغارات على بيروت، حقا لا يفل الحديد إلا الحديد، نتنياهو يتهاوى وغدا يحاكم، إسرائيل تنهار والجنود مرضى نفسيين، ثم يحدثونك عن حلم إسرائيل الكبرى، جاتكوا خيبة».