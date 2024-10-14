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الانتهاء من تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين لقطارى المنيا - أخبار كلمتك

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الانتهاء من تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين لقطارى المنيا - أخبار كلمتك

الانتهاء من تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين لقطارى المنيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:16 صباحاً - أنهى خبراء السكك الحديدية تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين لقطاري المنيا لتحديد الأسباب الكامنة وراء حادث تصادم قطارين على خط الصعيد وسقوط عربتين فى ترعة الإبراهيمية، ومن المقرر عرض بيانات الحادث على جهات التحقيق اليوم.

 

وسبق وقررت الهيئة القومية للسكك الحديدية والجهات الأمنية التحفظ على جهاز التحكم واي تي سي والصندوق الأسود لقطاري المنيا المتصادمين. 

 

وشكلت الهيئة القومية للسكك الحديدية فريق طوارئ من مهندسي الهيئة وذلك لمعاينة موقع الحادث.


على صعيد آخر قامت القومية للسكك الحديدية بإرسال عدد من الأوناش والمعدات لموقع الحادث للمساعدة فى انتشال العربتين التى سقطت فى ترعة الإبراهيمية.

وكانت الهيئة القومية للسكك الحديدية تلقت أمس إخطارا يفيد بوقوع تصادم بين قطارين أدى لانفصال بعض عربات أحدهما وسقوطها فى ترعة الإبراهيمية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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