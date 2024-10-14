جهاز تنظيم الكهرباء يحدد شروط فسخ التعاقد ورفع العدادات من المنازل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:59 صباحاً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 08:50 ص 10/14/2024 8:50:49 AM

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عده شروط لفسخ تعاقد المشتركين ورفع العدادات الكهربائية من المنازل.



شروط فسخ التعاقد ورفع عدادات الكهرباء



وتضمنت الشروط التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عده بنود وابرزها امتناع المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالسداد، أى بعد عدم سداد فاتورتين للكهرباء.



وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع العدادات مسبقة الدفع أو العدادات الكودية، وذلك حتى لا تضاء لمبة التلاعب والتي تؤدي إلى توقيع عقوبة على المواطنين.

نصائح التعامل مع العدادات مسبقة الدفع

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين التالي:

التأكد من ضبط تاريخ العداد وفقًا للتقويم الميلادي حتى يستفيد المشترك من خاصية الوقت الصديق أيام الجمع والعطلات الرسمية ومن الترتيب الزمنى لشرائح الاستهلاك.

وضع الكارت في العداد قبل الذهاب لمركز شحن العدادات.

استلام إيصال الشحن قبل مغادرة مركز الشحن.

وضع الشحنة بالعداد والتأكد من صحة مبلغ الشحن.

فى حالة عدم قبول العداد للشحن يتم تسجيل رسالة الخطأ -erro والتى تظهر بالعداد، وتصويرها إن أمكن قبل الذهاب لمركز الشحن ليتم حل المشكلة بسرعة.

ضرورة متابعة المبلغ المتبقى بالعداد ليتم الشحن قبل فصل الكهرباء عن المشترك.

ضرورة متابعة المبلغ المتبقى بالعداد ليتم الشحن قبل فصل الكهرباء عن المشترك. عدم فتح غطاء روزتة العداد الموجود بها أطراف التوصيل لتجنب الغرامة المالية.

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