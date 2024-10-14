أجواء خريفية.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:44 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، لافتة إلى سيطرة ظواهر فصل الخريف على الأحوال الجوية، من سيطرة الشبورة المائية وسقوط أمطار.

حالة الطقس اليوم

وكشفت الأرصاد عن حالة الطقس اليوم، متوقعة أن يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2024

كما لفتت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، إلى حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الاثنين 14 أكتوبر، وجاءت كالآتي:

وحذرت هيئة الأرصاد من تكوّن الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، وقد تكون كثيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء، لذلك نصحت السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأضافت بوجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتَي «السلوم- مطروح» على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتابعت بحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024

- القاهرة الكبرى العظمى 32، الصغرى 22.

- الوجه البحري العظمى 31، الصغرى 21.

- السواحل الشمالية الغربية العظمى 28، الصغرى 21.

- السواحل الشمالية الشرقية العظمى 30، الصغرى 22.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 35، الصغرى 25.

- شمال الصعيد العظمى 36، الصغرى 20.

- جنوب الصعيد العظمى 39، الصغرى 22.