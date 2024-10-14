مسابقة وزارة التربية والتعليم «معلم مساعد».. موعد الإعلان والتخصصات المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:44 صباحاً - يترقب المعلمين في الآونة الأخيرة إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مسابقات جديدة للمعلمين 2024، لشغل وظائف معلم مساعد، للذين سبق لهم التدريس في المدارس الحكومية.

ووافق مجلس الوزراء على اقتراح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، الذي يتيح بإطلاق مسابقات جديدة لتعيين معلمين مساعدين في الوزارة، وذلك لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، حيث سيتاح التقديم لمن عملوا بالحصة في الإدارات التعليمية، فيما ستقوم الإدارات بإرسال الأعداد المطلوبة إلى الجهاز المركزي.

ضوابط اختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم

ومن المقرر أن يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عقد اختبارات للمتقدمين على مسابقة معلم مساعد، وعقب اجتياز الاختبارات المقررة، سيتم تسكينهم في الإدارات التابعة لكل متقدم، حيث من المتوقع أن تتكون الاختبارات من مجالات التخصص، والكومبيوتر، واللغات، والسمات الشخصية.

موعد إعلان مسابقة وزارة التربية والتعليم

ومن المتوقع أن تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الإعلان عن مسابقة تعيين معلمين مساعدين في يناير المقبل 2025، للمدرسين بالحصة الذين سبق لهم التدريس بالحصة ولا علاقة لهم بالمسابقات الأخرى التي تجريها الوزارة لسد العجز في المعلمين.

التخصصات المطلوبة

وتتنوع التخصصات المطلوبة للعمل في وظيفة معلم فصل بنظام الحصة خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025، وتأتي كتالي: «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - العلوم - الرياضيات - الدراسات».

شروط التقديم في مسابقة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل جامعي في «التربية» معتمد.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يزيد عمره وقت التقديم عن 35 عامًا.

- أن يكون المتقدم يجيد اللغة الإنجليزية.

- أن يكون المتقدم لديه صفات شخصية جيدة مثل القدرة على التواصل والعمل الجماعي والتفاني في العمل.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وعند الإعلان عن مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة المقرر لها في يناير 2025، يتعين على المتقدم تحضير بعض الأوراق للتقديم وهي: «صورة شخصية - صورة من الرقم القومي - المؤهل الدراسي - المؤهل الأعلى إن وجد - صحفية حالة جنائية موجه للجهاز المركزي أو وزارة التربية والتعليم أو مديرية التعليم - موقف الخدمة العسكرية والخدمة العامة للإناث - شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة».