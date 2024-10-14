الأوقاف تنظم 100 ندوة علمية عن «عناية الإسلام بالمرأة»، اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:04 صباحاً - تنظم وزارة الأوقاف، 100 ندوة علمية، اليوم الإثنين، بعنوان «عناية الإسلام بالمرأة، وتهدف هذه الندوات إلى تعزيز الثقافة الدينية ونشر الفكر الوسطي المستنير، مع تسليط الضوء على دور المرأة ومكانتها في الإسلام.

الأوقاف تسلط الضوء على دور المرأة ومكانتها في الإسلام

وتعقد الندوات في مختلف محافظات الجمهورية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجالات التفسير وعلوم القرآن، الفقه والعقيدة، وسيتناول المشاركون فيها عدة محاور، منها: «حقوق المرأة في الإسلام، ودورها في المجتمع، وأهمية تمكينها في جميع المجالات».

ويحاضر في هذه الندوات نخبة من العلماء، منهم: الدكتور عبد الشافي الشيخ، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، والدكتور محمود مهني، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويتناولون في محاضراتهما الجوانب الشرعية والاجتماعية المرتبطة بالموضوع.

الأوقاف تسعى لتعزيز الوعي حول القضايا المتعلقة بالمرأة

وتسعى وزارة الأوقاف من خلال هذه الفعالية، إلى إرساء قيم الحوار والتفاهم، وتعزيز الوعي حول القضايا المتعلقة بالمرأة، لتكون فعلًا فاعلًا في المجتمع، وتساهم في تطويره بما يتماشى مع قيم الإسلام السمحة.

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