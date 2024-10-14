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السيسي يشهد اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر - أخبار كلمتك

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السيسي يشهد اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر - أخبار كلمتك

السيسي يشهد اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:04 صباحاً - يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويحضر فعاليات الندوة التثقيفية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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